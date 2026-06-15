Военнослужащие группировки войск "Южная" за проведшие сутки освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Артема в ДНР
15 июня 2026 / 17:45
© Александр Река/ ТАСС
Военнослужащие группировки войск "Южная" за проведшие сутки освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенный пункт Артема ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
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