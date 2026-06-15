Фицо считает, что Индия должна стать постоянным членом СБ ООН

Индия должна стать постоянным членом СБ ООН. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, находящимся с визитом в Словакии, передает телеканал ТА-3.

Индия должна стать постоянным членом СБ ООН. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, находящимся с визитом в Словакии, передает телеканал ТА-3.

"Правительство Словакии является сторонником реформы ООН. Мы твердо убеждены, что такие страны как Индия должны быть частью СБ ООН в качестве постоянного члена", - указал глава словацкого правительства.

"Сегодня мы договорились, что сотрудничество Словакии и Индии будет повышено до уровня сотрудничества, который можно назвать стратегическим", - обратил внимание он. Фицо также отметил, что сам факт прибытия в республику Моди выводит "сотрудничество на более высокий уровень".

Кроме того, премьер Словакии подтвердил заинтересованность своей страны в приоритетном развитии сотрудничества с Индией в сфере цифровых технологий, ВПК и атомной энергетики. По его словам, Словакия достигла выдающихся успехов в сфере освоения "мирного атома" и готова поделиться своим опытом с Индией.

Премьер Индии впервые посещает с визитом Словакию. Моди примет также президент республики Петер Пеллегрини.