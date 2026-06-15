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Фицо считает, что Индия должна стать постоянным членом СБ ООН
Фицо считает, что Индия должна стать постоянным членом СБ ООН Фицо считает, что Индия должна стать постоянным членом СБ ООН

Индия должна стать постоянным членом СБ ООН. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, находящимся с визитом в Словакии, передает телеканал ТА-3.

Индия должна стать постоянным членом СБ ООН. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, находящимся с визитом в Словакии, передает телеканал ТА-3.

"Правительство Словакии является сторонником реформы ООН. Мы твердо убеждены, что такие страны как Индия должны быть частью СБ ООН в качестве постоянного члена", - указал глава словацкого правительства.

"Сегодня мы договорились, что сотрудничество Словакии и Индии будет повышено до уровня сотрудничества, который можно назвать стратегическим", - обратил внимание он. Фицо также отметил, что сам факт прибытия в республику Моди выводит "сотрудничество на более высокий уровень".

Кроме того, премьер Словакии подтвердил заинтересованность своей страны в приоритетном развитии сотрудничества с Индией в сфере цифровых технологий, ВПК и атомной энергетики. По его словам, Словакия достигла выдающихся успехов в сфере освоения "мирного атома" и готова поделиться своим опытом с Индией.

Премьер Индии впервые посещает с визитом Словакию. Моди примет также президент республики Петер Пеллегрини.

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