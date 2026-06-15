Фильм "Холоп-3" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 262,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 11 по 14 июня.

Фильм "Холоп-3" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 262,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 11 по 14 июня.

Общие сборы картины, вышедшей в прокат на прошлой неделе, достигли 264 млн рублей. Согласно сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить отношение к семье. Роли исполнили Павел Прилучный, Кристина Асмус, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

На второй строчке расположился фильм "Майкл", собравший 250,1 млн рублей за выходные. Общие сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате восьмую неделю, составили 1,387 млрд рублей. Роли сыграли Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.

Третьим стал фильм "Закулисье реальности" со сборами 142,9 млн рублей за выходные. Совокупные сборы картины достигли 455,3 млн рублей.