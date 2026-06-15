Путин отметил, что Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва - Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает планы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает планы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным.

"Что касается проекта ВСМ Москва - Минск, мы с Александром Григорьевичем не раз это обсуждали. Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет", - отметил Путин.