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Путин отметил, что Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва - Минск
Путин отметил, что Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва - Минск Путин отметил, что Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва - Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает планы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает планы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным.

"Что касается проекта ВСМ Москва - Минск, мы с Александром Григорьевичем не раз это обсуждали. Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет", - отметил Путин.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
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