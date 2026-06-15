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Российские средства ПВО нейтрализовали 453 БПЛА и 2 ракеты "Фламинго"
Российские средства ПВО нейтрализовали 453 БПЛА и 2 ракеты "Фламинго" Российские средства ПВО нейтрализовали 453 БПЛА и 2 ракеты "Фламинго"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 10 авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО HIMARS и 2 крылатые ракеты "Фламинго" противника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 10 авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО HIMARS и 2 крылатые ракеты "Фламинго" противника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - указали в МО РФ.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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