Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 10 авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО HIMARS и 2 крылатые ракеты "Фламинго" противника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.