Многие политические партии в нынешних условиях, в отличие от кампании 2021 года, "подустали быть хорошими", поэтому на предстоящих выборах могут ожидать сложности. На это обратила внимание председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Многие политические партии в нынешних условиях, в отличие от кампании 2021 года, "подустали быть хорошими", поэтому на предстоящих выборах могут ожидать сложности. На это обратила внимание председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В нынешних условиях, в отличие от 2021 года, многие наши партии, в том числе парламентские, немножко подустали быть хорошими, я так мягко скажу", - отметила она в ходе совместного заседания комиссии и сенаторов.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК прогнозирует "определенные сложности", на которые будет необходима оперативная реакция.

По ее словам, нынешняя кампания будет отличаться от выборов 2021 года по целому ряду параметров и потребует от избирательной системы особого внимания к возникающим вызовам.