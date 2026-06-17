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Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка

Заключенная сделка США с Ираном – это пока меморандум, который еще неизвестно, сработает или нет. По тому, как стороны смогли быстро остановить эскалацию, мы видим, что заинтересованность есть, как со стороны США, так и со стороны Ирана. Дональд Трамп к тому же поспешил приурочить победное, как он его называет, соглашение к своему юбилею.

Заключенная сделка США с Ираном – это пока меморандум, который еще неизвестно, сработает или нет. По тому, как стороны смогли быстро остановить эскалацию, мы видим, что заинтересованность есть, как со стороны США, так и со стороны Ирана. Дональд Трамп к тому же поспешил приурочить победное, как он его называет, соглашение к своему юбилею.

Однако, важно отметить, что Израиль заявил, что на него договоренности Трампа и аятолл не распространяются. Как он будет действовать ближайшие два месяца? В этой связи проявлять излишний оптимизм – преждевременно. Многое будет зависеть от хода дальнейших переговоров.   

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/f69c647061de7ff5e1304c0a3976068c/

 

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на историческую
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