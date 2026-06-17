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Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение

Никаких прорывных решений по Украине на саммите G7 из-за того, что туда позвали Зеленского ожидать не стоит. Запад и так финансирует Украину, снабжает ее оружием, политически поддерживает. При этом никакой угрозы для себя не ощущает.

Никаких прорывных решений по Украине на саммите G7 из-за того, что туда позвали Зеленского ожидать не стоит. Запад и так финансирует Украину, снабжает ее оружием, политически поддерживает. При этом никакой угрозы для себя не ощущает.

Может ли коллективный Запад захотеть остановить боевые действия? Ему это не особенно нужно. На каких условиях? Условия они уже выдвигали, и они России не подходят.

Москва не может закончить войну в одностороннем порядке. Договориться с Украиной представляется крайне сложным. Но ведь и за другой стороной стола переговоров находится не Украина, а Запад. Вопрос в том, готов ли Запад к нормализации отношений с Россией? Готов ли он принять те озабоченности, которые лежат в основе СВО?

Пока мы видим, что Запад только призывает продолжать оказывать давление на Россию. Вот и ответ на вопрос, зачем во Францию позвали Зеленского – продолжать давление.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: https://rutube.ru/video/ee4242dc20f28e8794091e1212461021/

 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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