Соединенные Штаты помогли создать на Украине свыше 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом. Об этом говорится в рассекреченных материалах, обнародованных аппаратом директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

"Украина: построено и поддержано свыше 40 лабораторий", - гласит поясняющая надпись на одном из этих документов. Он также содержит карту Украины, показывающую расположение как минимум части таких объектов. Причем объект в Одессе маркирован как место "хранения биологического оружия". Никаких дополнительных сведений на этот счет не приводится.

"Украинские лаборатории: паутина связей с промышленностью США, относящейся к защите в биологической войне", - написано на другом документе, опубликованном аппаратом руководителя американской нацразведки. "Соединенные Штаты платили украинским ученым за изучение генома высокопатогенного птичьего гриппа и других очень заразных вирусов в лабораториях с биологической изоляцией, за которые тоже заплатило американское правительство", - пишут составители документа. Они уточняют, что исследования в этих лабораториях велись с использованием возбудителей сибирской язвы, туляремии, туберкулеза, чумы, чумы свиней и других.

При этом в Нацразведке США утверждают, что Россия может использовать проводившиеся исследования в целях дезинформации или в "других потенциальных операциях".

Пентагон сообщил в июне 2022 года, что США поддерживали на Украине 46 биолабораторий. Это взаимодействие, по версии Вашингтона, шло в мирных целях. Между тем власти России неоднократно выражали обеспокоенность по поводу деятельности биолабораторий США на Украине. Теперь Нацразведка США фактически признала правильность этих выводов. Габбард подтвердила, что проводившиеся на этих объектах исследования имеют "очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «по сути это все нарушения договора о запрещении биологического оружия. Это бесспорно. Американские программы по созданию биологического оружия давно вышли за рамки США и тех договоренностей, которые в свое время были достигнуты».

В то же время эксперт полагает, что «несмотря на очевидность эта тема не будет поднята в рамках ООН и в других международных организациях. Россия говорила об этих лабораториях еще несколько лет назад, и об этом бы уже шел разговор на этих площадках. Но нас никто не услышал или не захотел. Поэтому ООН будет стоять на той же позиции по крайне мере, пока Генеральным Секретарем ООН будет г-н Гутерриш. Конечно, эту тему может поднять Россия или Китай, но итоговую резолюцию американцы принять не дадут».