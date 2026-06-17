Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности вступить в борьбу с любым кандидатом на пост лидера правящей Лейбористской партии.

"Я буду бороться", - сообщил он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. "Речь не идет о личном тщеславии или об упорности, это объясняется глубоким чувством ответственности", - сказал политик.

Заявления были сделаны на следующий день после того, как в отставку ушел министр обороны Джон Хили, его заместитель и еще два помощника. Они пояснили свое решение недостаточными, с их точки зрения, инвестициями в оборону страны. «Отставка министра обороны в правительстве Кейра Стармера Джона Хили и министра вооруженных сил Эла Карнса свидетельствует о том, что премьер-министр не пользуется поддержкой кабинета министров в вопросе крайне необходимого бюджетного баланса. Это делает еще более значимыми предстоящие на следующей неделе дополнительные выборы в Мейкерфилде», пишет газета «Гардиан».

Менее месяца назад другой член команды Стармера, глава Минздрава Великобритании Уэз Стритинг ушел в отставку, пояснив этот шаг утратой доверия к премьер-министру. Стритинг пообещал принять участие в выборах на пост лидера Лейбористской партии, если они будут объявлены.

Аналогичное обещание сделал и мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм. 18 июня в округе Мейкерфилд на севере Англии пройдут довыборы в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента, и кандидатом от лейбористов на них выступает Бернэм. Согласно опросам общественного мнения, он имеет наибольшие шансы на то, чтобы сменить премьер-министра Кира Стармера на Даунинг-стрит, однако для начала ему требуется завоевать депутатский мандат. Все высокопоставленные члены правительства в Соединенном Королевстве являются парламентариями. Бернем заявил, что победа на дополнительных выборах станет предвестником голосования за смену лидера.

Руководитель центра Британских исследований Института Европы РАН, ведущий научный сотрудник Елена Ананьева «судьба Стармера как политика зависит от исхода дополнительных выборов, в которых будет участвовать Эндрю Бернем - мэр Манчестера. Если он выиграет выборы и пройдет в Палату общин, то тогда он сможет претендовать на то, чтобы сменить Стармера в качестве лидера партии и соответственно премьер-министра. Все остальные претенденты пользуются гораздо меньшей популярностью, чем Эндрю Бернем, если вообще можно говорить о их популярности».

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что «никакая премьерская чехарда не влияет на внешнеполитический курс Великобритании. Антироссийский курс будет продолжаться, если даже не активизируется. Так что в этом отношении нам ожидать ничего не приходиться. Бернем занимает антироссийские позиции, так что для России не имеет значения, кто будет у власти».