Глава евродипслужбы Кая Каллас считает, что санкции сообщества должны "по кирпичику" разрушить экономику России. Ее заявление приводит пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Глава евродипслужбы Кая Каллас считает, что санкции сообщества должны "по кирпичику" разрушить экономику России. Ее заявление приводит пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики", - сказала Каллас, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, а также бизнесменов и компаний энергетического и оборонного секторов.

Евросоюз перешел к тактике промежуточных пакетов в конце прошлого года в связи с чрезвычайно затянутой процедурой утверждения так называемых больших санкционных блоков. При этом от больших пакетов Брюссель тоже не отказался - в настоящее время государства ЕС обсуждают 21-й пакет антироссийских санкций.