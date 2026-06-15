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Политика
Лавров: Германия "сбрасывает с плеч покрывало", скрывающее нацистские корни
Лавров: Германия "сбрасывает с плеч покрывало", скрывающее нацистские корни Лавров: Германия "сбрасывает с плеч покрывало", скрывающее нацистские корни

Германия "соскучилась по нацистским повадкам", которые сегодня демонстрируют украинские нацбатальоны, и "сбрасывает с плеч покрывало", скрывавшее нацистские корни. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Германия "соскучилась по нацистским повадкам", которые сегодня демонстрируют украинские нацбатальоны, и "сбрасывает с плеч покрывало", скрывавшее нацистские корни. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

"Вот министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что немецкие военные намерены активизировать обмен опытом с Вооруженными силами Украины, то есть с новыми нацистами. Германия соскучилась по нацистским эмблемам, повадкам, которые сегодня проявляют украинская армия и украинские националистические батальоны. И Германия сбрасывает с плеч покрывало, которое скрывало нацистские корни и инстинкты, которые, как выяснилось, никуда не делись", - отметил глава российской дипломатии.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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