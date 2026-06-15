Россия рассчитывает на сохранение добрых отношений с Арменией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.
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Политика
Нарышкин: для Москвы важно сохранить с Ереваном добрые отношения
15 июня 2026 / 19:45
© Павел Селезнев/ ТАСС
Россия рассчитывает на сохранение добрых отношений с Арменией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.
"Для России важно, чтобы между двумя странами сохранились все-таки добрые отношения, чтобы развивалось сотрудничество, взаимодействие по всем линиям - в области экономики, гуманитарное сотрудничество, военное и военно-техническое", - отметил он.
"Мы рассчитываем, что именно так и будет", - добавил Нарышкин.
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