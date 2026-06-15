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Политика
Макрон нацелен на "уважительный, но жесткий" диалог с Трампом на саммите G7
Макрон нацелен на "уважительный, но жесткий" диалог с Трампом на саммите G7 Макрон нацелен на "уважительный, но жесткий" диалог с Трампом на саммите G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вести "уважительный, но жесткий" диалог с президентом США Дональдом Трампом на саммите Группы семи (G7) и попытается донести до него контрпродуктивность применения тарифов в отношении стран - членов клуба.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вести "уважительный, но жесткий" диалог с президентом США Дональдом Трампом на саммите Группы семи (G7) и попытается донести до него контрпродуктивность применения тарифов в отношении стран - членов клуба.

"Эти угрозы нам известны. Между прочим, когда в 2019 году в Биаррице проходил саммит "Большой семерки", у нас была примерно такая же ситуация", - отметил он в интервью телеканалу TF1.

Говоря об угрозе американского лидера ввести 100% пошлины на французские вина из-за действующего в республике налога на деятельность IT-компаний, Макрон указал, что "это так не работает". Он напомнил о заключенном между ЕС и США прошлым летом соглашении о пошлинах и заявил, что "сейчас нужна стабильность". Французский президент также подчеркнул, что налог для цифровых гигантов был введен в ряде европейских стран и "является частью законодательства".

"Не Соединенные Штаты решают, каким должно быть законодательство европейцев или французов. Это не изменится, пока я здесь. Поэтому у нас будет уважительный, но жесткий разговор", - сказал он. "Мы намерены продемонстрировать, что пошлины никому не идут на пользу. И особенно пошлины между государствами G7", - отметил Макрон.

Некоторое время назад Трамп предупредил Францию о риске начала новой торговой войны и пригрозил применить 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не откажется от цифрового налога в отношении американских технологических компаний, который действует с 2019 года.

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переговоры только
на историческую
перспективу
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