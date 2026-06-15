Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении

Европейский союз и Украина официально начали переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Соответствующее сообщение разместил председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.

Европейский союз и Украина официально начали переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Соответствующее сообщение разместил председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.

"Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, запуская официальные переговоры о ее вступлении", - указал он.

Еврокомиссия с июня 2024 года добивалась начала этих переговоров, но их два года блокировала Венгрия из-за недовольства гонениями Киева на венгерское меньшинство.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на европейские источники отмечала, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговоров, поэтому это решение носит исключительно политический характер. Начало переговоров о приеме в ЕС на дает никаких гарантий и не определяет крайних сроков присоединения.

На сегодняшний день старейшим кандидатом является Турция, которая начала переговоры в 2005 году. 21 год спустя перспектива ее членства в сообществе не просматривается.

Черногория, которая готовится войти в Евросоюз в текущем году, начала переговоры в 2012 году и пока закрыла 16 из 33 переговорных глав.