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Политика
Трамп сообщил о подписании договоренности между США и Ираном
Трамп сообщил о подписании договоренности между США и Ираном Трамп сообщил о подписании договоренности между США и Ираном

США и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий, Ормузский пролив будет полностью доступен для судоходства 19 июня. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

США и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий, Ормузский пролив будет полностью доступен для судоходства 19 июня. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Очень рад сообщить о том, что все сделки подписаны. И Ормузский пролив уже частично открыт. Суда, фактически, начинают сейчас выходить. В пятницу пролив будет полностью открыт", - отметил он при общении с журналистами по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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