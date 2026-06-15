Трамп сообщил о подписании договоренности между США и Ираном

США и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий, Ормузский пролив будет полностью доступен для судоходства 19 июня. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

США и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий, Ормузский пролив будет полностью доступен для судоходства 19 июня. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Очень рад сообщить о том, что все сделки подписаны. И Ормузский пролив уже частично открыт. Суда, фактически, начинают сейчас выходить. В пятницу пролив будет полностью открыт", - отметил он при общении с журналистами по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен.