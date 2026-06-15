Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 265 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 265 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 235 человек, в результате действий группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - до 140, "Центр" - до 290, на направлении "Восток" - более 330 и "Днепр" - свыше 50 военных.