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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 265 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 265 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 235 человек, в результате действий группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - до 140, "Центр" - до 290, на направлении "Восток" - более 330 и "Днепр" - свыше 50 военных.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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