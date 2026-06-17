Когда восстановится свободное мореплавание в Ормузском проливе?

Соглашение между США и Ираном не снимает военные риски в этом регионе Мирового океана

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка между США и Ираном по открытию Ормузского пролива и продлению режима прекращения огня «полностью завершена». Собственно, это единственное, чего он добился в результате агрессии против Ирана. Правда, до начала агрессии взаимных обстрелов не было, а пролив был полностью открыт.

Трамп пообещал снять многонедельную военно-морскую блокаду иранских портов. «С открытием пролива сразу после подписания сделки 19 июня — с целью разминирования акватории — нефть снова потечет в обоих направлениях на благо региона и всего мира!» — сообщил американский лидер в социальных сетях. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил в официальном заявлении, что текст меморандума о взаимопонимании окончательно согласован. Замминистра иностранных дел республики Казем Гарибабади уточнил, что официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии.

Ормузский пролив — важнейшая артерия мирового рынка нефти и газа — с самого начала находился в эпицентре конфликта. Блокада, установленная Ираном, в сочетании с ответными мерами США парализовала глобальную энергетическую торговлю, отрезав ряд крупнейших нефтегазовых производителей от потребителей и вынудив участников рынка прибегать к «скрытным» перевозкам. За время войны некоторые производители нефти находили способы отправлять танкеры через пролив (иногда при поддержке США), но интенсивность трафика составляла лишь малую долю (5-10%) от довоенных показателей (в среднем 135 танкеров в сутки).

Разблокировка Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мирового объема нефти и газа, была одним из приоритетов Трампа. Перекрытие этой «артерии» спровоцировало тяжелейший мировой энергетический кризис за последние десятилетия и привело к резкому росту цен на топливо внутри США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь.

При этом не надо забывать, что нефть – только часть трафика. Через Ормуз проходит не только экспорт газа, а также иные внешнеторговые перевозки стран Залива.

Мировые цены на нефть отреагировали на новости о деэскалации резким снижением. Котировки «бочки» эталонной марки Brent рухнули примерно на 5%, опустившись до $83 за баррель. Но рыночный скепсис все равно остается. Он объясняется тем, что соглашение все еще не оформлено официально и сопряжено с рисками реализации. Сделка, как заявлено, будет подписана в Женеве только 19 июня, деталей пока мало, а текущий конфликт уже не раз доказывал, что передовицы в СМИ могут мгновенно менять «полярность».

Условия сделки предусматривают постепенное открытие Ормузского пролива. Процесс начнется с разминирования акватории иранскими силами в течение первых 30 дней. Важным пунктом стало то, что Иран не будет взимать плату за проход судов в течение всего 60-дневного периода действия соглашения. США, со своей стороны, обязались полностью снять военно-морскую блокаду с иранских портов. Само разминирование займет около двух месяцев, полагает Рейтер. Итогом у рынка головная боль еще как минимум на квартал.

После месяцев ожиданий индустрия не будет спешить возобновлять навигацию, требуя гарантий безопасности и прояснения правил транзита. Несмотря на временное решение, озвученное Вашингтоном и Тегераном, и заявление Дональда Трампа о том, что пролив откроется 19 июня, сразу после подписания договора, отрасль задается вопросом: как это будет реализовано на практике.

Утром 15 июня в проливе не фиксировалось резкого роста танкерной активности. По данным аналитической компании Kpler, в Персидском заливе заблокировано почти 600 судов, готовых к выходу. Еще сотни пустых танкеров ожидают возможности зайти с другой стороны. Точное число заблокированных судов может вырасти, так как в статистику постепенно добавляются корабли, ранее отключавшие свои транспондеры.

Теоретически на рынок должны хлынуть миллионы баррелей нефти, но на пути стоят серьезные препятствия: от банальной необходимости очистки корабельных корпусов от наростов, появившихся за время долгого простоя, до жесткой конкуренции за очередность прохода через узкий коридор.

Кто же пойдет первым? Ожидается, что пионерами станут уже загруженные суда. Одновременно с этим пустые танкеры, находящиеся в заливе, в ближайшие дни начнут прием груза. В Оманском заливе сейчас стоят более 300 пустых судов, готовых зайти в Персидский залив, как только доступ будет восстановлен.

Согласно данным Kpler, основную часть «пробки» составляют именно нефтеналивные танкеры, что отражает ценность их грузов, ставших мишенью в ходе войны. Внутри залива остаются заблокированными 98 танкеров с сырой нефтью и 88 судов с нефтепродуктами.

Первыми, предположительно, «начнут движение» судовладельцы с высокой толерантностью к риску. Ожидаем настоящий шквал заявок на выход, как только Иран «откроет ворота». Однако остается неясным, введет ли Тегеран какие-либо дополнительные меры контроля.

Безопасность остается главным вопросом. Предыдущие попытки договориться на протяжении всей весны и начала лета нередко заканчивались обстрелами или захватами кораблей. Ситуацию осложняет и неопределенность из-за обнаружения подозрительных мин в территориальных водах Омана, что делает вопрос выбора маршрута и страхового покрытия критическим.

Не только видные политики, но и сами капитаны танкеров понимают, что железных гарантий все равно нет. Подписание соглашения — «большой сделки» США с Ираном — может быть сорвано даже небольшими политическими нестыковками и провокациями, что способно снова парализовать навигацию в Ормузском проливе. Израиль, например, может продолжить бить ракетами по Ливану, расшатывая ситуацию. И даже если документ будет подписан, риск переносится на «горизонт» сделки, сорвать которую, учитывая традиционно сложный геополитический ландшафт на Ближнем Востоке, — в общем-то, дело пустяковое.