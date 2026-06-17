Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июня 2026 / 22:22
КОТИРОВКИ
USD
17/06
72.1388
EUR
17/06
83.7315
Новости часа
Путин поприветствовал участников саммита Россия - АСЕАН Песков: очевидно, что ВСУ намеренно били по автобусу с детьми
Москва
17 июня 2026 / 22:22
Котировки
USD
17/06
currency
72.1388
0.0000
EUR
17/06
currency
83.7315
0.0000
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
17 июня 2026 / 11:46
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
17 июня 2026 / 11:14
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
17 июня 2026 / 11:10
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Военная индустрия / Гонка вооружений
Технологии
Франко-немецкое сотрудничество в сфере ВПК идет под откос
Зато Германия усиленно сотрудничает с укронацистами
Франко-немецкое сотрудничество в сфере ВПК идет под откос Франко-немецкое сотрудничество в сфере ВПК идет под откос

Павел Александров, международный обозреватель

Павел Александров, международный обозреватель

Немецкие СМИ пестрят тревожными заголовками типа «Крах европейской оборонной промышленности». Местные наблюдатели крайне озабочены «позорным провалом» крупных военно-технических проектов Германии и Франции Future Combat Air System (FCAS) и Main Ground Combat System (MGCS) по совместному созданию соответственно новейших истребителя и танка.  

Так, глава ведущего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с воскресным выпуском «Welt am Sonntag» буквально бьет тревогу в связи с тем, что французы могут выйти из танкового проекта MGCS. По его информации, Париж намерен практически наполовину сократить запланированное финансирование этого проекта. «Такая опасность существует, хотя окончательно еще ничего не решено, но и по конечному бюджету у нас никаких данных нет», - заявил Паппергер газете.

Местные аналитики отмечают, что последствия сокращения финансирования будут попросту «ужасающими», тем более что этот танковый проект «и так продвигается вперед еле-еле». «Если у тебя недостаточно финансовых средств, то ускориться ты никак не можешь, а мы и сегодня продвигаемся крайне медленно», - подтверждает глава Rheinmetall. По его словам, за почти десять лет с момента начала осуществления этой программы четыре компании-участника до сих пор получили в свое распоряжение всего-навсего 25 млн евро, что является просто мизерной суммой для подобного амбициозного военно-технического проекта. 

Танковая программа MGCS стартовала в 2017 году одновременно с проектом FCAS по созданию Германией и Францией совместного истребителя. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон и предшественница Фридриха Мерца канцлер Ангела Меркель торжественно анонсировали намерение создать наземную боевую систему и танк, который должен прийти на смену нынешнему немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc. Что же касается проекта FCAS, то предполагалось создание истребителя шестого поколения на замену европейскому Eurofighter и французскому Rafale, но, как стало известно совсем недавно, программа эта провалилась. Немецкие наблюдатели пишут, что вполне возможно та же судьба ожидает и танковый проект MGCS.

При этом сообщается, что промышленность ФРГ уже предусмотрела подобный сценарий и еще более года тому назад концерны Rheinmetall и KNDS приступили к разработке «в качестве промежуточного решения» танка Leopard 3, первые экземпляры которого должны быть готовы в начале 2030 года. Кстати, по словам Армина Паппергера, предполагавшийся срок готовности франко-германского танка проекта MGCS – 2040 год – его не устраивает. Это слишком долго, указал глава Rheinmetall, признав, что не знает «будет ли он вообще создан».

Кстати, немецкие комментаторы рассматривают провал германо-французского проекта FCAS по разработке совместного истребителя шестого поколения как личное поражение канцлера ФРГ. Речь прямо идет о противостоянии Мерца и главы французской авиастроительной компании Dassault Aviation Эрика Трапье, в результате которого «представитель ведущей европейской экономики натолкнулся на национальное тщеславие и силу семейного предприятия». Так что, никакого теперь нового европейского истребителя силами Германии, Франции и Испании не будет, а упрямый и гордый концерн Dassault Aviation, который считается во Франции «придворным для своего правительства», продолжит, как и в минувшие десятилетия, свою линию поставок истребителей для Парижа – Mystère, Mirage и Rafale.

Кстати, несмотря на все попытки национализации, семейство Dassault по сей день сохраняет полный контроль над своей фирмой и ее политическую независимость. А прочность ее связей с государством Financial Times иллюстрирует, цитируя одного из руководителей этого авиаконцерна: «Министры приходят и уходят. Dassault остается». При этом характерно, что провал совместного с ФРГ самолетного проекта FCAS министр обороны Франции г-жа Катрин Вотрен расценивает ни в коей мере как поражение. Напротив, по ее мнению, это – доказательство силы французской промышленности, которая единственная в Европе способна полностью автономно спроектировать и произвести самый современный истребитель.

Об этом г-жа министр недавно заявила с трибуны французского парламента, имея в виду оборонные концерны Dassault, Safran и Thales. По словам главы военного ведомства Франции, запланированные ранее 2,5 млрд евро на проект FCAS будут направлены на финансирование национальной программы, согласно которой до 2040 года будет создан новый истребитель. Наблюдатели в Германии расценили это заявление Катрин Вотрен не просто как самоуверенность, а как настоящий вызов всей Европе.

Между тем, на фоне своей заметно хромающей европейской оборонной политики Берлин, ведомый канцлером-нацистом Мерцем, последовательно наращивает усилия по «научно-техническому» оснащению ВСУ. Так, появились сообщения, что немецкий производитель вооружений Diehl Defence ведет переговоры с украинской компанией Fire Point о совместном производстве крылатых ракет FP-5 "Фламинго" в Германии. Генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух заявил на Международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, что его фирма планирует модернизировать «Фламинго», оснастив ее самонаводящимися ракетами и высокоточными системами наведения.

Обе компании якобы уже подписали соответствующее рамочное соглашение, а конкретные параметры для организации производственных линий в Германии будут окончательно согласованы на встречах в ближайшие недели. Таким образом, ФРГ, все более утверждаясь в роли стороны конфликта, буквально напрашивается на ракетную атаку ВС РФ по этим самым немецким производственным линиям на территории Германии.

 

  • new_top
Также по теме:
17.06.2026 19:44
В Армении начались западные учения Eagle Partner 2026
16.06.2026 18:43
Польша, Литва и Франция проводят у границы с РФ учения "Отважный кабан"
16.06.2026 12:13
В Дании отметили, что у Гренландии достаточно военных баз для обеспечения защиты
12.06.2026 20:47
Белоусов: до конца года в войска поставят около 20 тыс. тяжелых дронов
12.06.2026 20:15
Путин обозначил борьбу с беспилотниками одной из важнейших задач
11.06.2026 11:39
Tasnim: ВС Ирана остаются в полной боевой готовности
10.06.2026 18:29
Лавров: в ОДКБ обсудят применение к Армении статьи устава из-за неуплаты взносов
09.06.2026 20:17
Германия планирует выделить еще €300 млн на снаряды для Киева
08.06.2026 13:45
НАТО запускает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах
05.06.2026 10:41
Пашинян исключил возвращение Армении в ОДКБ
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
В Европе утрачено понимание ядерной угрозы. Мнение
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Политолог Светов: Ирану стоит быть более склонным к компромиссам с США
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Эксперт Брутер: саммит в Эвиане демонстрирует проблемы в G7
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:39
Путин поприветствовал участников саммита Россия - АСЕАН
21:15
Песков: очевидно, что ВСУ намеренно били по автобусу с детьми
20:58
Трамп усомнился, что отказ от формата G8 с участием России был хорошей идеей
20:45
Лавров поинтересовался, как Киев планирует "сделать Крым островом"
20:30
Путин: партнерство Россия - АСЕАН является стабилизирующим фактором
20:14
Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на РФ
19:59
Ли Чжэ Мён призвал Трампа решить проблему Корейского полуострова
19:44
В Армении начались западные учения Eagle Partner 2026
19:32
Путин провел переговоры с лидером Филиппин в Казани
19:17
Число британцев, выступающих за отставку Стармера, достигло рекордных 57%
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО