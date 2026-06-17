Павел Александров, международный обозреватель

Немецкие СМИ пестрят тревожными заголовками типа «Крах европейской оборонной промышленности». Местные наблюдатели крайне озабочены «позорным провалом» крупных военно-технических проектов Германии и Франции Future Combat Air System (FCAS) и Main Ground Combat System (MGCS) по совместному созданию соответственно новейших истребителя и танка.

Так, глава ведущего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с воскресным выпуском «Welt am Sonntag» буквально бьет тревогу в связи с тем, что французы могут выйти из танкового проекта MGCS. По его информации, Париж намерен практически наполовину сократить запланированное финансирование этого проекта. «Такая опасность существует, хотя окончательно еще ничего не решено, но и по конечному бюджету у нас никаких данных нет», - заявил Паппергер газете.

Местные аналитики отмечают, что последствия сокращения финансирования будут попросту «ужасающими», тем более что этот танковый проект «и так продвигается вперед еле-еле». «Если у тебя недостаточно финансовых средств, то ускориться ты никак не можешь, а мы и сегодня продвигаемся крайне медленно», - подтверждает глава Rheinmetall. По его словам, за почти десять лет с момента начала осуществления этой программы четыре компании-участника до сих пор получили в свое распоряжение всего-навсего 25 млн евро, что является просто мизерной суммой для подобного амбициозного военно-технического проекта.

Танковая программа MGCS стартовала в 2017 году одновременно с проектом FCAS по созданию Германией и Францией совместного истребителя. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон и предшественница Фридриха Мерца канцлер Ангела Меркель торжественно анонсировали намерение создать наземную боевую систему и танк, который должен прийти на смену нынешнему немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc. Что же касается проекта FCAS, то предполагалось создание истребителя шестого поколения на замену европейскому Eurofighter и французскому Rafale, но, как стало известно совсем недавно, программа эта провалилась. Немецкие наблюдатели пишут, что вполне возможно та же судьба ожидает и танковый проект MGCS.

При этом сообщается, что промышленность ФРГ уже предусмотрела подобный сценарий и еще более года тому назад концерны Rheinmetall и KNDS приступили к разработке «в качестве промежуточного решения» танка Leopard 3, первые экземпляры которого должны быть готовы в начале 2030 года. Кстати, по словам Армина Паппергера, предполагавшийся срок готовности франко-германского танка проекта MGCS – 2040 год – его не устраивает. Это слишком долго, указал глава Rheinmetall, признав, что не знает «будет ли он вообще создан».

Кстати, немецкие комментаторы рассматривают провал германо-французского проекта FCAS по разработке совместного истребителя шестого поколения как личное поражение канцлера ФРГ. Речь прямо идет о противостоянии Мерца и главы французской авиастроительной компании Dassault Aviation Эрика Трапье, в результате которого «представитель ведущей европейской экономики натолкнулся на национальное тщеславие и силу семейного предприятия». Так что, никакого теперь нового европейского истребителя силами Германии, Франции и Испании не будет, а упрямый и гордый концерн Dassault Aviation, который считается во Франции «придворным для своего правительства», продолжит, как и в минувшие десятилетия, свою линию поставок истребителей для Парижа – Mystère, Mirage и Rafale.

Кстати, несмотря на все попытки национализации, семейство Dassault по сей день сохраняет полный контроль над своей фирмой и ее политическую независимость. А прочность ее связей с государством Financial Times иллюстрирует, цитируя одного из руководителей этого авиаконцерна: «Министры приходят и уходят. Dassault остается». При этом характерно, что провал совместного с ФРГ самолетного проекта FCAS министр обороны Франции г-жа Катрин Вотрен расценивает ни в коей мере как поражение. Напротив, по ее мнению, это – доказательство силы французской промышленности, которая единственная в Европе способна полностью автономно спроектировать и произвести самый современный истребитель.

Об этом г-жа министр недавно заявила с трибуны французского парламента, имея в виду оборонные концерны Dassault, Safran и Thales. По словам главы военного ведомства Франции, запланированные ранее 2,5 млрд евро на проект FCAS будут направлены на финансирование национальной программы, согласно которой до 2040 года будет создан новый истребитель. Наблюдатели в Германии расценили это заявление Катрин Вотрен не просто как самоуверенность, а как настоящий вызов всей Европе.

Между тем, на фоне своей заметно хромающей европейской оборонной политики Берлин, ведомый канцлером-нацистом Мерцем, последовательно наращивает усилия по «научно-техническому» оснащению ВСУ. Так, появились сообщения, что немецкий производитель вооружений Diehl Defence ведет переговоры с украинской компанией Fire Point о совместном производстве крылатых ракет FP-5 "Фламинго" в Германии. Генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух заявил на Международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, что его фирма планирует модернизировать «Фламинго», оснастив ее самонаводящимися ракетами и высокоточными системами наведения.

Обе компании якобы уже подписали соответствующее рамочное соглашение, а конкретные параметры для организации производственных линий в Германии будут окончательно согласованы на встречах в ближайшие недели. Таким образом, ФРГ, все более утверждаясь в роли стороны конфликта, буквально напрашивается на ракетную атаку ВС РФ по этим самым немецким производственным линиям на территории Германии.