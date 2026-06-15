Парламент Венгрии ограничил пребывание на посту премьер-министра двумя сроками

Парламент Венгрии нового созыва принял 16-ю поправку к Основному закону страны, ограничивающую пребывание любого лица на посту премьер-министра двумя четырехлетними сроками.

"В поддержку этого решения проголосовали 134 депутата, против - 50, воздержались шестеро", - объявил вице-спикер парламента Кристиан Кёсеги, который вел заседание, транслировавшееся национальными телекомпаниями.

Одобренный депутатами проект закона имеет обратную силу. Его действие распространяется на лиц, занимавших должность премьера начиная с 1990 года, в том числе на Виктора Орбана. Согласно поправке к Основному закону, которая еще должна быть утверждена президентом Венгрии, экс-премьер не сможет больше претендовать на этот пост.

Орбан возглавлял правительство страны в течение пяти сроков - сначала в 1998-2002 годах, а затем с 2010 по 2026 год.

Проект конституционной поправки был внесен в парламент новым правительством во главе с Петером Мадьяром - лидером партии "Тиса", победившей на парламентских выборах 12 апреля. Она обладает более чем двумя третями депутатских мандатов.