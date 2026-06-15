Россия в ходе специальной военной операции (СВО), в том числе ведет борьбу за будущее народа Украины. На это обратил внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
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Безопасность
Патрушев заявил, что Россия ведет борьбу и за будущее народа Украины
15 июня 2026 / 21:15
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Россия в ходе специальной военной операции (СВО), в том числе ведет борьбу за будущее народа Украины. На это обратил внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
"В ходе СВО мы ведем в том числе борьбу за будущее украинского населения. Оно поставлено буквально на грань выживания", - отметил он.
Патрушев акцентировал, что Украина "наполовину превратилась в огромную казарму, а наполовину - в концлагерь".
По его словам, население страны уменьшилось с 52 до 22 млн. "Большинство украинцев не хотят воевать и не считают Россию противником, но права голоса у них нет", - заключил помощник президента.
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