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Патрушев заявил, что Россия ведет борьбу и за будущее народа Украины
Патрушев заявил, что Россия ведет борьбу и за будущее народа Украины Патрушев заявил, что Россия ведет борьбу и за будущее народа Украины

Россия в ходе специальной военной операции (СВО), в том числе ведет борьбу за будущее народа Украины. На это обратил внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

Россия в ходе специальной военной операции (СВО), в том числе ведет борьбу за будущее народа Украины. На это обратил внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"В ходе СВО мы ведем в том числе борьбу за будущее украинского населения. Оно поставлено буквально на грань выживания", - отметил он.

Патрушев акцентировал, что Украина "наполовину превратилась в огромную казарму, а наполовину - в концлагерь".

По его словам, население страны уменьшилось с 52 до 22 млн. "Большинство украинцев не хотят воевать и не считают Россию противником, но права голоса у них нет", - заключил помощник президента.

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переговоры только
на историческую
перспективу
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