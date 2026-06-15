Еврокомиссия предоставит Франции военный заем на €15 млрд

Еврокомиссия выделит Франции военный заем в размере €15 млрд в рамках европейской программы SAFE. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции перед саммитом Группы семи (G7) в Эвиане.

Еврокомиссия выделит Франции военный заем в размере €15 млрд в рамках европейской программы SAFE. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции перед саммитом Группы семи (G7) в Эвиане.

"В среду мы подпишем с Францией соглашение о займе в €15 млрд. Благодаря своей мощной военной промышленности Франция является ключевой страной для европейской безопасности. SAFE поможет странам усилить их военные возможности, поддержит их военно-промышленный потенциал и возможности помогать Украине", - указала она.

По словам главы ЕК, с учетом выделения финансирования Парижу Еврокомиссия к настоящему времени распределила между странами сообщества €78 млрд военных кредитов, то есть половину программы SAFE, объем которой составляет €150 млрд.