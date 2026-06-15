В Чехии число заключенных украинцев с 2022 года увеличилось на 120%

Число содержащихся в тюрьмах Чехии украинцев с 2022 года выросло почти на 120%. Об этом сообщил министр юстиции республики Йероним Тейц, передает агентство TK.

Число содержащихся в тюрьмах Чехии украинцев с 2022 года выросло почти на 120%. Об этом сообщил министр юстиции республики Йероним Тейц, передает агентство TK.

"В 2022 году в чешских тюрьмах находились 226 граждан Украины. В 2026 году их там уже 496, что представляет увеличение почти на 120%. Эти лица совершают все виды противоправных деяний, в том числе самые тяжкие", - указал министр.

Согласно данным статистики, в тюрьмах Чехии содержится в общей сложности 18 892 заключенных, из них 1 632 иностранца. На конец прошлого года в республике с населением порядка 11 млн человек проживало 1 131 197 иностранцев, из которых 54% составляли украинцы.