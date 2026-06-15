Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 июня 2026 / 23:50
КОТИРОВКИ
USD
15/06
71.9077
EUR
15/06
82.9743
Новости часа
Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине В Чехии число заключенных украинцев с 2022 года увеличилось на 120%
Москва
15 июня 2026 / 23:50
Котировки
USD
15/06
currency
71.9077
0.0000
EUR
15/06
currency
82.9743
0.0000
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
15 июня 2026 / 12:29
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
15 июня 2026 / 12:10
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
15 июня 2026 / 12:06
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Социально-экономический кризис на Украние / Кризис на Украине
Общество
В Чехии число заключенных украинцев с 2022 года увеличилось на 120%
В Чехии число заключенных украинцев с 2022 года увеличилось на 120% В Чехии число заключенных украинцев с 2022 года увеличилось на 120%

Число содержащихся в тюрьмах Чехии украинцев с 2022 года выросло почти на 120%. Об этом сообщил министр юстиции республики Йероним Тейц, передает агентство TK.

Число содержащихся в тюрьмах Чехии украинцев с 2022 года выросло почти на 120%. Об этом сообщил министр юстиции республики Йероним Тейц, передает агентство TK.

"В 2022 году в чешских тюрьмах находились 226 граждан Украины. В 2026 году их там уже 496, что представляет увеличение почти на 120%. Эти лица совершают все виды противоправных деяний, в том числе самые тяжкие", - указал министр.

Согласно данным статистики, в тюрьмах Чехии содержится в общей сложности 18 892 заключенных, из них 1 632 иностранца. На конец прошлого года в республике с населением порядка 11 млн человек проживало 1 131 197 иностранцев, из которых 54% составляли украинцы. 

  • new_top
Также по теме:
09.06.2026 20:45
Захарова отметила, что Зеленский спустил народ Украины в "казино войны"
21.05.2026 15:46
Медведев заявил, что Украина потеряла более половины своего населения
18.05.2026 14:15
Евросоюз направит Украине первый транш кредита на €90 млрд в начале июня
23.04.2026 12:15
Spiegel: Украине не поможет переименование Донбасса в честь Трампа
15.04.2026 19:58
МВФ: государственный долг Украины в 2026 году достигнет 122,6% ВВП
06.04.2026 19:30
В Одессе вводят трудовую повинность для граждан до 65 лет
02.04.2026 11:38
Канада выделит Украине помощь в размере $14,4 млн
19.03.2026 20:59
Зеленский потребовал от Евросоюза не менее €5 млрд на энергетику
13.03.2026 17:45
Шмыгаль перечислил шесть ключевых вызовов для энергетики Украины
09.03.2026 19:31
Каллас: Евросоюз выделил Украине €196 млрд помощи с 2022 года
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
22:19
Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине
21:58
В Чехии число заключенных украинцев с 2022 года увеличилось на 120%
21:41
Еврокомиссия предоставит Франции военный заем на €15 млрд
21:15
Патрушев заявил, что Россия ведет борьбу и за будущее народа Украины
20:59
Парламент Венгрии ограничил пребывание на посту премьер-министра двумя сроками
20:43
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных
20:28
Трамп сообщил о подписании договоренности между США и Ираном
20:15
Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении
19:58
Макрон нацелен на "уважительный, но жесткий" диалог с Трампом на саммите G7
19:45
Нарышкин: для Москвы важно сохранить с Ереваном добрые отношения
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО