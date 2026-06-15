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Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине
Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине

США намерены сфокусировать внимание на урегулировании на Украине, так как завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, нацеленного на завершение боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами после двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи (G7) в городе Эвиан-ле-Бен.

США намерены сфокусировать внимание на урегулировании на Украине, так как завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, нацеленного на завершение боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами после двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи (G7) в городе Эвиан-ле-Бен.

Вместе с тем американский лидер подтвердил планы обсудить украинское урегулирование с европейскими партнерами по "семерке". "Теперь, когда это закончено, мы будем концентрировать внимание на этом", - отметил Трамп, имея в виду в первом случае подготовку меморандума с Ираном, а во втором - мирный процесс на Украине. "Посмотрим, сможем ли мы этого добиться", - добавил он.

Кроме того, президент США высоко оценил состоявшиеся 14 июня телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Вчера прошли два очень хороших разговора", - указал он. "Мы будем об этом говорить на открывающемся саммите Группы семи", - сказал он.

В минувшее воскресенье Путин в телефонном разговоре поздравил Трампа с 80-летним юбилеем. Как заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран также обсудили договоренность США и Ирана, визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Американский президент заявил о готовности воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.

Путин, со своей стороны, обратил внимание, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. Вместе с тем он подчеркнул, что если Зеленский будет в очередной раз делать "заходы" насчет возможной встречи с президентом РФ, то пусть приезжает в Москву.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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