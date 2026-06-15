Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине

США намерены сфокусировать внимание на урегулировании на Украине, так как завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, нацеленного на завершение боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами после двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи (G7) в городе Эвиан-ле-Бен.

США намерены сфокусировать внимание на урегулировании на Украине, так как завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, нацеленного на завершение боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами после двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи (G7) в городе Эвиан-ле-Бен.

Вместе с тем американский лидер подтвердил планы обсудить украинское урегулирование с европейскими партнерами по "семерке". "Теперь, когда это закончено, мы будем концентрировать внимание на этом", - отметил Трамп, имея в виду в первом случае подготовку меморандума с Ираном, а во втором - мирный процесс на Украине. "Посмотрим, сможем ли мы этого добиться", - добавил он.

Кроме того, президент США высоко оценил состоявшиеся 14 июня телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Вчера прошли два очень хороших разговора", - указал он. "Мы будем об этом говорить на открывающемся саммите Группы семи", - сказал он.

В минувшее воскресенье Путин в телефонном разговоре поздравил Трампа с 80-летним юбилеем. Как заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран также обсудили договоренность США и Ирана, визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Американский президент заявил о готовности воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.

Путин, со своей стороны, обратил внимание, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. Вместе с тем он подчеркнул, что если Зеленский будет в очередной раз делать "заходы" насчет возможной встречи с президентом РФ, то пусть приезжает в Москву.