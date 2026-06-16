Президент РФ назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - следует из текста документа.

Впервые в думских выборах примет участие население Донбасса и Новороссии. Кроме того, в единый день голосования предполагается провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить порядка 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.