Окружение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Славянском и Краматорском повлечет за собой разгром Киева. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
16 июня 2026 / 08:26
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
16 июня 2026 / 07:50
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
16 июня 2026 / 07:44
Политика
Лукашенко считает, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе
16 июня 2026 / 10:39
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС
Окружение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Славянском и Краматорском повлечет за собой разгром Киева. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Если россияне смогут окружить эту агломерацию и освободить или захватить часть Донецкой области, где очень сильно окопались войска Украины, их дни будут сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса. Их дни будут сочтены. Украинцы это понимают. Людей не хватает, оружия так-сяк", - подчеркнул белорусский лидер.
Также по теме:
15.06.2026 18:31Путин отметил, что Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва - Минск
15.06.2026 15:15Лукашенко планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы
11.06.2026 17:58Лукашенко заявил, что никогда не участвовал в охоте
05.06.2026 14:46Протасевич: сторонница Тихановской работала на КГБ, полагая, что контактирует с СБУ
04.06.2026 13:16СБ РФ: учения ядерных сил России и Белоруссии призваны отрезвить "горячих прибалтийских тигров"
03.06.2026 17:47Белоусов отметил важность сотрудничества России и Белоруссии в свете враждебности НАТО
01.06.2026 15:59Лукашенко назвал Ким Чен Ына "перспективным молодым человеком"
Актуально