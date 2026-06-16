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Политика
Лукашенко считает, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе
Лукашенко считает, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе Лукашенко считает, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе

Окружение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Славянском и Краматорском повлечет за собой разгром Киева. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

Окружение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Славянском и Краматорском повлечет за собой разгром Киева. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Если россияне смогут окружить эту агломерацию и освободить или захватить часть Донецкой области, где очень сильно окопались войска Украины, их дни будут сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса. Их дни будут сочтены. Украинцы это понимают. Людей не хватает, оружия так-сяк", - подчеркнул белорусский лидер.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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