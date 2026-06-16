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CNN: в Калифорнии в результате крушения бомбардировщика B-52 погибли восемь человек
CNN: в Калифорнии в результате крушения бомбардировщика B-52 погибли восемь человек CNN: в Калифорнии в результате крушения бомбардировщика B-52 погибли восемь человек

Восемь членов экипажа, предположительно, погибли при крушении стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в США. Об этом информировала телекомпания CNN, ссылаясь на авиабазу Эдвардс в штате Калифорния.

Восемь членов экипажа, предположительно, погибли при крушении стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в США. Об этом информировала телекомпания CNN, ссылаясь на авиабазу Эдвардс в штате Калифорния.

Сведения о причинах аварии не уточняются. 

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переговоры только
на историческую
перспективу
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