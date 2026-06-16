Восемь членов экипажа, предположительно, погибли при крушении стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в США. Об этом информировала телекомпания CNN, ссылаясь на авиабазу Эдвардс в штате Калифорния.
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Общество
CNN: в Калифорнии в результате крушения бомбардировщика B-52 погибли восемь человек
16 июня 2026 / 10:59
© ScopeReport/ X/ТАСС
Восемь членов экипажа, предположительно, погибли при крушении стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в США. Об этом информировала телекомпания CNN, ссылаясь на авиабазу Эдвардс в штате Калифорния.
Сведения о причинах аварии не уточняются.
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