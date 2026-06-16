Россия удерживает лидерство по поставкам товаров в Казахстан

Россия с января по апрель текущего года сохранила лидерство среди всех стран мира по поставкам товаров в Казахстан. Российская доля оценивается в 31,8%, со ссылкой на данные бюро статистики республики сообщает ТАСС .

Россия с января по апрель текущего года сохранила лидерство среди всех стран мира по поставкам товаров в Казахстан. Российская доля оценивается в 31,8%, со ссылкой на данные бюро статистики республики сообщает ТАСС.

Второе место после РФ по размеру поставок товаров в Казахстан занимает Китай - 28,6%. По итогам периода январь - март 2025 года доли РФ и КНР оценивались в 33,3% и 29% соответственно.

На третьей позиции расположилась Германия, которая нарастила свою долю с 4,6% в январе - марте 2025 года до 4,8% в январе - апреле 2026 года. Показатель США увеличился с 4,0% до 4,4%, Республики Корея сократился с 2,7% до 2,5%. Доля Турции осталась без изменений - 2,2%.

По экспорту из Казахстана Россия сохранила в январе - апреле 2026 года третье место с долей 8,4% (8,3% в январе - марте 2025 года). Лидируют Китай (20,3%) и Италия (16,5%).

Среди пяти стран ЕАЭС Россия неизменно сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнера Казахстана (87,6% в январе - апреле 2026 года). После нее идут Киргизия (8%), Белоруссия (4,1%) и Армения (0,3%).