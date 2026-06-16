Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 июня 2026 / 13:41
КОТИРОВКИ
USD
16/06
72.4513
EUR
16/06
83.8044
Новости часа
В Ливане сообщили, что число погибших в результате атак Израиля достигло 3 798 Россия удерживает лидерство по поставкам товаров в Казахстан
Москва
16 июня 2026 / 13:41
Котировки
USD
16/06
currency
72.4513
0.0000
EUR
16/06
currency
83.8044
0.0000
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
16 июня 2026 / 08:26
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
16 июня 2026 / 07:50
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
16 июня 2026 / 07:44
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Россия удерживает лидерство по поставкам товаров в Казахстан
Россия удерживает лидерство по поставкам товаров в Казахстан Россия удерживает лидерство по поставкам товаров в Казахстан

Россия с января по апрель текущего года сохранила лидерство среди всех стран мира по поставкам товаров в Казахстан. Российская доля оценивается в 31,8%, со ссылкой на данные бюро статистики республики сообщает ТАСС.

Россия с января по апрель текущего года сохранила лидерство среди всех стран мира по поставкам товаров в Казахстан. Российская доля оценивается в 31,8%, со ссылкой на данные бюро статистики республики сообщает ТАСС.

Второе место после РФ по размеру поставок товаров в Казахстан занимает Китай - 28,6%. По итогам периода январь - март 2025 года доли РФ и КНР оценивались в 33,3% и 29% соответственно.

На третьей позиции расположилась Германия, которая нарастила свою долю с 4,6% в январе - марте 2025 года до 4,8% в январе - апреле 2026 года. Показатель США увеличился с 4,0% до 4,4%, Республики Корея сократился с 2,7% до 2,5%. Доля Турции осталась без изменений - 2,2%.

По экспорту из Казахстана Россия сохранила в январе - апреле 2026 года третье место с долей 8,4% (8,3% в январе - марте 2025 года). Лидируют Китай (20,3%) и Италия (16,5%).

Среди пяти стран ЕАЭС Россия неизменно сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнера Казахстана (87,6% в январе - апреле 2026 года). После нее идут Киргизия (8%), Белоруссия (4,1%) и Армения (0,3%).

  • new_top
Также по теме:
10.06.2026 20:59
Путин заявил, что в России нет инвестиционной паузы
08.06.2026 21:15
Мишустин анонсировал переход экономики России к сбалансированному росту
08.06.2026 17:59
hh.ru: в России зарплата соцработников достигает 75 тыс. рублей
05.06.2026 17:15
Греф рассказал о лучшем активе для вложения 1 млн
04.06.2026 14:59
Президент Абхазии прибыл на площадку ПМЭФ
04.06.2026 10:22
Силуанов констатировал полный финансовый суверенитет России
01.06.2026 11:19
Forbes представил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
28.05.2026 12:15
Президент Танзании планирует выступить на пленарном заседании ПМЭФ
26.05.2026 20:45
Путин поручил проработать с бизнесом инициативы по защите предприятий от атак
26.05.2026 17:30
Шохин утвержден на должность бизнес-омбудсмена в России
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:40
В Ливане сообщили, что число погибших в результате атак Израиля достигло 3 798
11:17
Россия удерживает лидерство по поставкам товаров в Казахстан
10:59
CNN: в Калифорнии в результате крушения бомбардировщика B-52 погибли восемь человек
10:39
Лукашенко считает, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе
10:18
Президент РФ назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
22:19
Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине
21:58
В Чехии число заключенных украинцев с 2022 года увеличилось на 120%
21:41
Еврокомиссия предоставит Франции военный заем на €15 млрд
21:15
Патрушев заявил, что Россия ведет борьбу и за будущее народа Украины
20:59
Парламент Венгрии ограничил пребывание на посту премьер-министра двумя сроками
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО