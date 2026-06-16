В Ливане сообщили, что число погибших в результате атак Израиля достигло 3 798

Не менее 15 человек, в том числе две женщины, погибли за сутки в результате авиаударов Израиля по населенным пунктам Ливана. Соответствующие данные приводит Минздрав республики.

Не менее 15 человек, в том числе две женщины, погибли за сутки в результате авиаударов Израиля по населенным пунктам Ливана. Соответствующие данные приводит Минздрав республики.

Уточняется, что еще 82 получили ранения и были госпитализированы.

"Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 798, раненых - 11 781", - следует из сводки министерства, размещенной в соцсети X.

По информации Минздрава, интенсивность израильских атак 15 июня существенно ослабла в свете достигнутых договоренностей между США и Ираном о прекращении военной эскалации на всех региональных фронтах. Этим воспользовались тысячи беженцев, направившихся из Бейрута в покинутые ими ранее южные районы.

Вместе с тем командование ливанской армии предупредило население о необходимости воздержаться от возвращения на юг до завершения разбора завалов и разминирования дорог.