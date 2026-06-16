Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 16 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
16 июня 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 16 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднялись на 0,15% и торговались на уровне 2 546,62 и 1 107,28 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи вырос на 1,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,669 рубля.
К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 549,85 пункта (+0,28%), индекс РТС составлял 1 108,69 пункта (+0,28%). Вместе с тем курс китайской валюты достигал отметки 10,664 рубля (+1,1 копейки).
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