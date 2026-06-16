Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 16 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднялись на 0,15% и торговались на уровне 2 546,62 и 1 107,28 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи вырос на 1,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,669 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 549,85 пункта (+0,28%), индекс РТС составлял 1 108,69 пункта (+0,28%). Вместе с тем курс китайской валюты достигал отметки 10,664 рубля (+1,1 копейки).