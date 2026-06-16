Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 июня 2026 / 15:13
КОТИРОВКИ
USD
16/06
72.4513
EUR
16/06
83.8044
Новости часа
В КНР опровергли утверждения в участии военных страны в конфликте на Украине Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным
Москва
16 июня 2026 / 15:13
Котировки
USD
16/06
currency
72.4513
0.0000
EUR
16/06
currency
83.8044
0.0000
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
16 июня 2026 / 08:26
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
16 июня 2026 / 07:50
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
16 июня 2026 / 07:44
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 16 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 16 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднялись на 0,15% и торговались на уровне 2 546,62 и 1 107,28 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи вырос на 1,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,669 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 549,85 пункта (+0,28%), индекс РТС составлял 1 108,69 пункта (+0,28%). Вместе с тем курс китайской валюты достигал отметки 10,664 рубля (+1,1 копейки).

  • new_top
Также по теме:
15.06.2026 13:57
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $83
15.06.2026 11:57
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
12.06.2026 13:59
Стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
11.06.2026 19:15
Цена нефти Brent на фоне заявлений Трампа демонстрирует рост
11.06.2026 18:59
Мишустин: доходы бюджета в 2025 году превысили 37 трлн рублей
11.06.2026 13:45
Daily Mail: в Австралии выставили на продажу самый маленький город
11.06.2026 11:57
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
10.06.2026 15:15
Цена фьючерса на золото впервые с 23 марта опустилась ниже $4 200
10.06.2026 11:57
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
09.06.2026 17:45
Стоимость нефти Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $91
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:30
В КНР опровергли утверждения в участии военных страны в конфликте на Украине
13:15
Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным
12:59
Медведев полагает, что России нужно продолжать громить ВСУ
12:47
Сборная Кабо-Верде установила рекорд мировых первенств, совершив за матч один фол
12:29
Гражданам России напомнили о праве на пятидневный отпуск в связи со свадьбой
12:13
В Дании отметили, что у Гренландии достаточно военных баз для обеспечения защиты
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:40
В Ливане сообщили, что число погибших в результате атак Израиля достигло 3 798
11:17
Россия удерживает лидерство по поставкам товаров в Казахстан
10:59
CNN: в Калифорнии в результате крушения бомбардировщика B-52 погибли восемь человек
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО