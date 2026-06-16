В Дании отметили, что у Гренландии достаточно военных баз для обеспечения защиты

Гренландия имеет достаточное количество военных баз для собственной защиты и поддержки операций Североатлантического альянса. Такое заявление сделал командующий Арктическим регионом ВС контролирующей остров Дании генерал-майор Серен Андерсен в интервью агентству Bloomberg.

"У датских вооруженных сил есть все необходимые для защиты Гренландии военные объекты. Существуют и другие методы работы ВС, не требующие нашего постоянного присутствия на острове", - отметил он.

Андерсен также обратил внимание, что значительная численность личного состава для обороны Гренландии не требуется, так как для наблюдения за обстановкой используются беспилотники, разведывательная авиация и корабли, которым не нужно большое количество личного состава для работы. Вместе с тем эти средства базируются в Исландии и Великобритании, а не на острове, добавил он.

По данным агентства, Дания планировала дополнительно потратить на оборону Гренландии порядка $6,5 млрд после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона установить контроль над островом "для обеспечения национальной безопасности". Тем не менее, как заявил Андерсен, с тех пор на остров доставили крайне мало оборудования для его обороны из-за проблем с закупками дронов, патрульной авиации и другой техники. Завершить проект по укреплению обороны острова власти планируют к 2033 году.

Некоторое время назад радиостанция Danmarks radio информировала о том, что в Гренландии могут быть созданы три или четыре новые военные базы США. При этом подчеркивалось, что представителям США, Гренландии и Дании в ходе очередной встречи не удалось выработать пути выхода из кризиса вокруг острова.