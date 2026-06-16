Гражданам России напомнили о праве на пятидневный отпуск в связи со свадьбой

У работников есть право на пятидневный отпуск в связи с регистрацией брака независимо от стажа и испытательного срока. На это обратил внимание депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев, призвав сделать оплачиваемым день регистрации брака в рамках такого отпуска.

У работников есть право на пятидневный отпуск в связи с регистрацией брака независимо от стажа и испытательного срока. На это обратил внимание депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев, призвав сделать оплачиваемым день регистрации брака в рамках такого отпуска.

"Свадьба - не просто роспись в ЗАГСе. Это большая подготовка, в том числе эмоциональная. Пять дней - разумный срок, чтобы без нервотрепки подготовиться к одному из главных дней в жизни. И закон предоставляет вам это право. Никакой начальник не может сказать: "Нет, ты нужен на работе", - подчеркнул он.

Свищев уточнил, что согласно части 2 статьи 128 Трудового кодекса РФ работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до пяти календарных дней в связи с регистрацией брака. Для этого работнику нужно подать соответствующее заявление.

Вместе с тем депутат предложил внести изменения в Трудовой кодекс и оплачивать молодоженам день регистрации брака. Остальные дни отпуска, при необходимости, можно будет взять за свой счет. "Зачем заставлять человека терять зарплату в день, когда он создает семью? Государство должно поощрять браки. Оплачиваемый день - справедливо, это по силам любому работодателю, и это станет реальной поддержкой молодой семьи", - указал он.

"Многие молодожены боятся даже заикнуться о свадьбе, если работают недавно. Зря. Пишите заявление и готовьтесь к торжеству спокойно. Главное - чтобы сам праздник состоялся", - заключил парламентарий.