Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира по футболу по наименьшему количеству совершенных нарушений за матч. Об этом информировала статистическая платформа Opta.
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Спорт
Сборная Кабо-Верде установила рекорд мировых первенств, совершив за матч один фол
16 июня 2026 / 12:47
© ТАСС/ Reuters
Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира по футболу по наименьшему количеству совершенных нарушений за матч. Об этом информировала статистическая платформа Opta.
По данным ТАСС, в первом туре группового этапа сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Испании (0:0). Кабовердцы нарушили правила один раз, что стало рекордным показателем с 1966 года, когда начали вести соответствующую статистику.
Мировое первенство в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В ЧМ впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
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