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Сборная Кабо-Верде установила рекорд мировых первенств, совершив за матч один фол
Сборная Кабо-Верде установила рекорд мировых первенств, совершив за матч один фол Сборная Кабо-Верде установила рекорд мировых первенств, совершив за матч один фол

Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира по футболу по наименьшему количеству совершенных нарушений за матч. Об этом информировала статистическая платформа Opta.

Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира по футболу по наименьшему количеству совершенных нарушений за матч. Об этом информировала статистическая платформа Opta.

По данным ТАСС, в первом туре группового этапа сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Испании (0:0). Кабовердцы нарушили правила один раз, что стало рекордным показателем с 1966 года, когда начали вести соответствующую статистику.

Мировое первенство в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В ЧМ впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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