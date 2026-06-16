Сборная Кабо-Верде установила рекорд мировых первенств, совершив за матч один фол

Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира по футболу по наименьшему количеству совершенных нарушений за матч. Об этом информировала статистическая платформа Opta.

Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира по футболу по наименьшему количеству совершенных нарушений за матч. Об этом информировала статистическая платформа Opta.

По данным ТАСС, в первом туре группового этапа сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Испании (0:0). Кабовердцы нарушили правила один раз, что стало рекордным показателем с 1966 года, когда начали вести соответствующую статистику.

Мировое первенство в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В ЧМ впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.