Киеву нет дела до международного права и международных судов, поэтому Россия должна продолжать громить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и уничтожать украинский флот. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в " Максе ".

Киеву нет дела до международного права и международных судов, поэтому Россия должна продолжать громить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и уничтожать украинский флот. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "Максе".

"Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды. Ей понятен только язык силы", - подчеркнул он, комментируя решение третейского суда в Гааге в пользу РФ в деле о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

"Поэтому России нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские беспилотники, нужно уничтожать их торговые суда, транспортирующие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда, нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились", - указал политик.

Постоянной палатой третейского суда в Гааге ранее было оглашено окончательное решение по длившемуся десятилетие арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, РФ и Республики Корея вынес единогласное решение в пользу РФ.