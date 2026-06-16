Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 июня 2026 / 15:13
КОТИРОВКИ
USD
16/06
72.4513
EUR
16/06
83.8044
Новости часа
В КНР опровергли утверждения в участии военных страны в конфликте на Украине Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным
Москва
16 июня 2026 / 15:13
Котировки
USD
16/06
currency
72.4513
0.0000
EUR
16/06
currency
83.8044
0.0000
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
16 июня 2026 / 08:26
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
16 июня 2026 / 07:50
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
16 июня 2026 / 07:44
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Медведев полагает, что России нужно продолжать громить ВСУ
Медведев полагает, что России нужно продолжать громить ВСУ Медведев полагает, что России нужно продолжать громить ВСУ

Киеву нет дела до международного права и международных судов, поэтому Россия должна продолжать громить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и уничтожать украинский флот. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "Максе".

Киеву нет дела до международного права и международных судов, поэтому Россия должна продолжать громить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и уничтожать украинский флот. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "Максе".

"Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды. Ей понятен только язык силы", - подчеркнул он, комментируя решение третейского суда в Гааге в пользу РФ в деле о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

"Поэтому России нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские беспилотники, нужно уничтожать их торговые суда, транспортирующие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда, нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились", - указал политик.

Постоянной палатой третейского суда в Гааге ранее было оглашено окончательное решение по длившемуся десятилетие арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, РФ и Республики Корея вынес единогласное решение в пользу РФ. 

  • new_top
Также по теме:
15.06.2026 22:19
Трамп заявил, что США теперь сконцентрируются на Украине
15.06.2026 21:15
Патрушев заявил, что Россия ведет борьбу и за будущее народа Украины
15.06.2026 20:43
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных
15.06.2026 20:15
Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении
15.06.2026 18:44
Российские средства ПВО нейтрализовали 453 БПЛА и 2 ракеты "Фламинго"
15.06.2026 17:45
Российские ВС освободили населенный пункт Артема в ДНР
15.06.2026 16:14
Лантратова назвала поставщиков оружия Киеву пособниками преступлений ВСУ
15.06.2026 15:45
Российские ВС ударили по заводу "Маяк", производящему боевые части для ракет ВСУ "Фламинго"
15.06.2026 13:13
Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области
15.06.2026 11:21
МО РФ: ЗРК Patriot поразил комплекс зданий Киево-Печерской лавры
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:30
В КНР опровергли утверждения в участии военных страны в конфликте на Украине
13:15
Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным
12:59
Медведев полагает, что России нужно продолжать громить ВСУ
12:47
Сборная Кабо-Верде установила рекорд мировых первенств, совершив за матч один фол
12:29
Гражданам России напомнили о праве на пятидневный отпуск в связи со свадьбой
12:13
В Дании отметили, что у Гренландии достаточно военных баз для обеспечения защиты
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:40
В Ливане сообщили, что число погибших в результате атак Израиля достигло 3 798
11:17
Россия удерживает лидерство по поставкам товаров в Казахстан
10:59
CNN: в Калифорнии в результате крушения бомбардировщика B-52 погибли восемь человек
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО