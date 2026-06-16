Марина Харькова, журналист, Донецк

Нарушение международных обязательств – вот причина сокрытия информации об украинских биолабораториях, где изучались и усиливались смертоносные вирусы и патогенны, и работы над которыми спонсировались американскими государственными и частными структурами. Но далеко не все в США хотели быть в это замешаны – с этим и связано заявление Тулси Габбард, главы американской Нацразведки. По ее словам, президент США Дональд Трамп понимает серьезную угрозу, которую несут бесконтрольные исследования по усилению функций вирусов в биолабораториях за границей и в том числе, на Украине, а потому он еще в мае 2025 года подписал указ о запрете на выделение из американского бюджета средств на исследования, связанные с усилением функций вирусов и патогенов (gain-of-function) через модификацию их ДНК, если они проводятся без должного контроля и не в соответствии с американскими стандартами.

По Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) государства обязались «никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать и не сохранять: микробиологические или другие биологические агенты или токсины; оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах». Однако у КБТО нет механизма контроля и проверок, что и открыло путь для создания биолабораторий. Хотя и США, и Украина являются полноценными участниками КБТО. Но если США при Трампе решили минимизировать последствия и прекратить финансирование, то Украина продолжает отрицать все факты. И ясно, почему.

США хочет снять с себя ответственность, если неадекватный Зеленский решится на безумный шаг как-либо использовать наработки вирусологов. Вряд ли бы Тулси Габбард решилась по собственной инициативе раскрыть секретную информацию, если бы Трамп не дал на это отмашку. Именно через Национальную разведку США проходит информация о работе 18 американских спецслужб, военных структур и закрытых государственных программ. И когда такая система начинает ревизию биологических объектов с упором на Украину- это явно не рядовая техническая проверка. А Нацразведке США даны новые указания по сбору информации о лабораториях. «Будут представлены новые подробности о клинических испытаниях, которые вызывают серьезные этические, финансовые и связанные с безопасностью опасения», - отметили в этом ведомстве.

Российские власти постоянно выражали обеспокоенность из-за этих биолабораторий, многие из которых расположены у границ РФ, и неоднократно привлекали внимание международного сообщества к теме. Это происходило из-за понимания, на кого и куда были нацелены биолаборатории. Ведь террористическая сущность украинского режима стала ясна всем и существует угроза применения этих разработок.

В украинских биолабораториях изучались и усиливались смертельные вирусы, которые могли были быть применены против России, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, за фасадом «мирных исследований» скрывалась разработка биологического оружия нового поколения, способного избирательно поражать людей по генетическому признаку. «Опасные патогены, которые исследовались в этих биолабораториях, могли быть использованы против российских Вооруженных сил и российского общества. В Пентагоне считают, что перспективными методами ведения войны не всегда будет ракетное и высокоточное оружие. Это, прежде всего, будет биологическое оружие направленного действия. Такое и разрабатывалось на Украине. Оно было направлено на установление генома противника, чтобы затем применить вирус», — пояснил военный эксперт.

На Украине создавали вирусы генно-избирательного типа, способные убивать носителя конкретной расы, подтвердил и бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, медицинские объекты действовали под эгидой Минобороны США и были неподконтрольны украинским властями. Как утверждает Прозоров, в биолабораториях исследовали опасные патогены и их воздействие на украинских граждан, являющихся «носителями восточнославянского генетического кода». В исследованиях принимали участие добровольцы, включая украинских военнослужащих.

По данным украинских СМИ, Минобороны США и Минздрав Украины в свое время заключили соглашения о сотрудничестве на 2,1 млрд долларов в сфере патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биооружия. Экс-премьер Украины при Януковиче Николай Азаров заявлял, что был в курсе наличия американских лабораторий, но не знал, чем там занимаются, потому что их деятельность была засекречена и договор запрещал доступ к лабораториям даже президенту и премьеру Украины. При попытке разобраться в посольстве США Азарову посоветовали умерить свой интерес «во избежание серьезных неприятностей».

Затем была попытка украинских депутатов разобраться с этой темой и оппозиционные партии потребовали от Зеленского проверить деятельность американских военных биолабораторий в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Херсоне и области, Тернополе и Луганской области. Но администрация президента переадресовала запрос в посольство США, откуда пришла отписка со ссылкой на документ на сайте посольства под названием «Программа по уменьшению биологических угроз». В ней перечислялись и озвучивались пункты о «консолидации особо опасных патогенов в современных сооружениях 3-го уровня биобезопасности». А ведь 3-й уровень безопасности применяется при исследованиях смертельно опасных вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. То есть, по факту никаких объяснений предоставлено не было и четыре десятка лабораторий с опасными патогенами продолжали работать.

В частности, велись эксперименты с возбудителями сибирской язвы, туляремии, свиного гриппа, марбургской лихорадки и лихорадки Эбола, чумы. И надо отметить, что, когда ученые работают над биологическим оружием, они не просто изучают носителей той или иной заразы, а делают их еще более эффективными и убийственными и, например, особо опасными для определенной биологической группы, например, белых мужчин со славянским генотипом.

Именно этим может быть объяснено такое большое количество лабораторий и центров исследований на Украине – в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове, Одессе и т.д. По последним отчетам Нацразведки, четыре из сорока лабораторий обошлись налогоплательщикам более чем в 9 миллионов долларов. Нацразведка приводит такие суммы, которые Вашингтон перечислял на содержание лабораторий: Херсонская диагностическая лаборатория - 1,2 млн долларов на строительство и еще почти 500 тысяч долларов на оборудование; Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук - 1,2 млн долларов на проектирование и строительство, 760 тысяч долларов на оборудование; Центральная референтная лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института - 640 тысяч долларов на строительство и еще 2 миллиона долларов на оборудование; Закарпатская диагностическая лаборатория - 1,5 млн долларов и 400 тысяч долларов на оборудование. В рассекреченных документах приводятся сведения о Харьковском институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Здесь, по данным США, хранятся опасные патогены. Институт специализируется на ветеринарии, вирусологии и токсикологии. Причем, все лаборатории имели особый режим биозащиты.

Ответственным за биологическую программу США был Научно-технологический центр Украины. Он вел почти две тысячи проектов биологических исследований, куда США вкачали 285 млн долларов. А при Зеленском подрядчик Пентагона подписал контракт на модернизацию двух украинских биологических исследовательских центров в Киеве и Одессе, дооснащение их оборудованием и необходимой инфраструктурой. Все заказчики проектов – американские военные ведомства, такие как Пентагон, Командование медисследований и разработок Армии США, Армейский научно-исследовательский институт Рида и другие. Заказов, связанных с чистой наукой, украинские лаборатории почти не выполняли.

Между тем, загадочные вспышки вирусных заболеваний как в самой Украине, так и в других странах, оказались тесно связаны между собой. Например, в ряде украинских документов упоминались американские гранты, выделенные на изучение программ, связанных с изучением хантавируса. Того самого, что уже вызвал панику в Европе, после того, как недавно им заразились несколько человек на круизном лагере и четверо погибли. В этой связи настораживает вспышка хантавируса на Украине, где жертвами стали солдаты ВСУ. О заболевании месяц назад сообщила киевский врач Ирина Семёнова. По ее словам, на Сумском и Харьковском направлениях фиксировалось заражение личного состава ВСУ хантавирусом.

На ситуацию отреагировали и российские эпидемиологи. Военный эксперт, микробиолог Игорь Никулин допустил, что могла иметь место утечка опасных патогенов из биолабораторий Украины. Ведь неслучайно Университет Флориды выделял специальные гранты в десятки миллионов долларов на изучение конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на территории Украины в рамках проекта UP-8.

А так как на Украине есть природные очаги хантавируса, то очень удобно возможную эпидемию свалить на непредсказуемый «природный фактор». Микробиолог указал на другую странность. По его словам, украинских военных, которые сейчас заболевают, поражает не местный вариант вируса, вызывающий почечный синдром, а южноамериканский штамм «Андес», передающийся от человека к человеку. Он может вызывать отёк лёгкого, и смертность этого варианта доходит до 50%. На Украине ежегодно регистрируются десятки случаев хантавирусной инфекции, прежде всего формы, связанные с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. И поэтому скорость распространения и особенности течения болезни вызвали пристальное внимание в финансируемых американцами программах.

Россия в первые дни спецоперации на Украине неслучайно сосредоточила свои действия в районах расположения биологических объектов: угрозы надо было найти и обезвредить. Например, на территории Запорожской области действовала американо-украинская биолаборатория. Об этом рассказал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, когда фронт стал двигаться по Запорожской области, оттуда спешно выехали американские ученые, и была вывезена масса оборудования. Также были уничтожены личные дела военных, сотрудников и персонала, работавших вместе с иностранными специалистами.

А бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин рассказал, почему Россия постоянно била тревогу из-за разработок биопрограмм: «Украина и США нарушили три положения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: не разрабатывать новые патогены, не накапливать и не хранить. Американцы не случайно стали модернизировать систему противочумных институтов в Харькове, Одессе, Киеве и Львове. Из системы минздрава их сразу же передали минобороны Украины, и назначение этих работ было далеко не мирным. Выяснилось, что накопленные объемы самых опасных бактерий и вирусов очень велики. Когда началась эвакуация персонала из биолабораторий, было уничтожено более 400 емкостей. А емкости в микробиологическом производстве - это порядка ста литров. То есть сто литров концентрата лептоспироза, чумы, туляремии, сибирской язвы и холеры. Это самые опасные патогены в мире. Смертность, которую они вызывают, превышает 50%. Кроме того, засекреченные лаборатории США располагаются у границ именно России, а не на территории, например, западноевропейских стран. Опасность работы таких исследовательских центров на территории Украины нельзя недооценивать».