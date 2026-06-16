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Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным
Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным

Суда будут бесплатно проходить через Ормузский пролив на протяжении 60 дней переговоров США и Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Суда будут бесплатно проходить через Ормузский пролив на протяжении 60 дней переговоров США и Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

"Согласно сделке, на протяжении 60 дней, пока мы будем согласовывать итоговую договоренность, доступ в Ормузский пролив и выход из него будут бесплатными", - отметил он.

Вэнс заявил, что американская сторона рассчитывает, что проход через водную артерию останется бесплатным и после заключения итоговой версии соглашения.

"В ходе переговоров возник вопрос, а что если судно сломается? Будет ли взиматься плата за обслуживание, если придется буксировать судно? Это совсем другой вопрос. Быть может, иранцы имеют это в виду. Повторюсь, мы четко дали им понять, что не потерпим системы, предполагающей плату за проход судов через Ормуз", - указал он. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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