Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным

Суда будут бесплатно проходить через Ормузский пролив на протяжении 60 дней переговоров США и Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News .

Суда будут бесплатно проходить через Ормузский пролив на протяжении 60 дней переговоров США и Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

"Согласно сделке, на протяжении 60 дней, пока мы будем согласовывать итоговую договоренность, доступ в Ормузский пролив и выход из него будут бесплатными", - отметил он.

Вэнс заявил, что американская сторона рассчитывает, что проход через водную артерию останется бесплатным и после заключения итоговой версии соглашения.

"В ходе переговоров возник вопрос, а что если судно сломается? Будет ли взиматься плата за обслуживание, если придется буксировать судно? Это совсем другой вопрос. Быть может, иранцы имеют это в виду. Повторюсь, мы четко дали им понять, что не потерпим системы, предполагающей плату за проход судов через Ормуз", - указал он.