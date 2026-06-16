В КНР опровергли утверждения в участии военных страны в конфликте на Украине

Утверждения о том, что китайские военные якобы оказывают содействие военным РФ в ходе боевых действий на Украине, не соответствуют действительности. На этом акцентировал внимание официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по этому поводу.

Утверждения о том, что китайские военные якобы оказывают содействие военным РФ в ходе боевых действий на Украине, не соответствуют действительности. На этом акцентировал внимание официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по этому поводу.

"Соответствующие заявления не имеют фактической основы. Это чистая клевета и очернительство", - подчеркнул Линь Цзянь в ходе брифинга для журналистов.