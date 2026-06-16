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Памфилова объявила о старте подготовки к выборам депутатов Госдумы
Памфилова объявила о старте подготовки к выборам депутатов Госдумы Памфилова объявила о старте подготовки к выборам депутатов Госдумы

Избирательные действия по подготовке выборов депутатов Госдумы девятого созыва стартуют с 16 июня после публикации указа президента России Владимира Путина о назначении выборов. Такое заявление сделал председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Избирательные действия по подготовке выборов депутатов Госдумы девятого созыва стартуют с 16 июня после публикации указа президента России Владимира Путина о назначении выборов. Такое заявление сделал председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Некоторое время назад на официальном портале правовой информации был размещен указ президента РФ № 428 "О назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва".

"Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы девятого созыва. Так, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов", - отметила Памфилова, передает пресс-служба комиссии.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.

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