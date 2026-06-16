На Кубани подтопления привели к гибели сельхозкультур на площади 4,7 тыс. га

На территории Крымского район в Краснодарского края подтопления привели к гибели сельскохозяйственных культур на площади около 4,7 тыс. га. Соответствующее сообщение разместила администрация района в Telegram-канале .

На территории Крымского район в Краснодарского края подтопления привели к гибели сельскохозяйственных культур на площади около 4,7 тыс. га. Соответствующее сообщение разместила администрация района в Telegram-канале.

"Общая площадь подтопления земель сельхозназначения в Крымском районе составляет 5,3 тыс. га. Из них гибель зафиксирована на площади около 4,7 тыс. га. Большая часть - это озимая пшеница - 1,9 тыс. га", - следует из сообщения.

Отмечается, что для минимизации последствий на сети оросительных каналов проводятся земляные работы, мощными насосами перекачивают воду. Ширина прорана на 15 июня - около 100 м.

Некоторое время назад в администрации Крымского района информировали о прорыве дамбы реки Кубань. Вода оказалась на полях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. В настоящее время, по информации властей, под угрозой затопления остаются населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. В районе действует режим ЧС.