Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 июня 2026 / 16:45
КОТИРОВКИ
USD
16/06
72.4513
EUR
16/06
83.8044
Новости часа
Мишустин прилетел в Узбекистан с рабочим визитом The Sun: Бонни Тайлер пришла в сознание после месяца в коме
Москва
16 июня 2026 / 16:45
Котировки
USD
16/06
currency
72.4513
0.0000
EUR
16/06
currency
83.8044
0.0000
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
16 июня 2026 / 08:26
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
16 июня 2026 / 07:50
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
16 июня 2026 / 07:44
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Стихийные бедствия / Политика и религия
Общество
На Кубани подтопления привели к гибели сельхозкультур на площади 4,7 тыс. га
На Кубани подтопления привели к гибели сельхозкультур на площади 4,7 тыс. га На Кубани подтопления привели к гибели сельхозкультур на площади 4,7 тыс. га

На территории Крымского район в Краснодарского края подтопления привели к гибели сельскохозяйственных культур на площади около 4,7 тыс. га. Соответствующее сообщение разместила администрация района в Telegram-канале.

На территории Крымского район в Краснодарского края подтопления привели к гибели сельскохозяйственных культур на площади около 4,7 тыс. га. Соответствующее сообщение разместила администрация района в Telegram-канале.

"Общая площадь подтопления земель сельхозназначения в Крымском районе составляет 5,3 тыс. га. Из них гибель зафиксирована на площади около 4,7 тыс. га. Большая часть - это озимая пшеница - 1,9 тыс. га", - следует из сообщения.

Отмечается, что для минимизации последствий на сети оросительных каналов проводятся земляные работы, мощными насосами перекачивают воду. Ширина прорана на 15 июня - около 100 м.

Некоторое время назад в администрации Крымского района информировали о прорыве дамбы реки Кубань. Вода оказалась на полях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. В настоящее время, по информации властей, под угрозой затопления остаются населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. В районе действует режим ЧС.

  • new_top
Также по теме:
15.06.2026 16:59
Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 65
10.06.2026 13:45
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось до 53
09.06.2026 11:20
Число погибших в результате землетрясения на юге Филиппин достигло 37
08.06.2026 17:30
Сильная магнитная буря прогнозируется 8 июня
08.06.2026 16:45
Число жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 19
08.06.2026 13:59
В Японии из-за тайфуна "Чанми" пострадали 23 человека
14.05.2026 20:14
Число жертв стихии в Индии превысило 100
11.05.2026 15:17
Площадь лесных пожаров в Туве составляет 2,1 га
08.05.2026 14:15
Площадь лесных пожаров в Туве составила более 3 тыс. га
07.05.2026 12:45
В Туве за сутки площадь пожаров увеличилась почти на 400 га
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:17
Мишустин прилетел в Узбекистан с рабочим визитом
14:59
The Sun: Бонни Тайлер пришла в сознание после месяца в коме
14:45
Российские ВС освободили Новый Донбасс в ДНР
14:33
Президент ФИФА посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча на ЧМ
14:16
Мать Дмитрия Хворостовского умерла в возрасте 90 лет
13:57
На Кубани подтопления привели к гибели сельхозкультур на площади 4,7 тыс. га
13:45
Памфилова объявила о старте подготовки к выборам депутатов Госдумы
13:30
В КНР опровергли утверждения в участии военных страны в конфликте на Украине
13:15
Вэнс заявил, что проход через Ормуз на 60 дней останется бесплатным
12:59
Медведев полагает, что России нужно продолжать громить ВСУ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО