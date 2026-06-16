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Мать Дмитрия Хворостовского умерла в возрасте 90 лет
Мать Дмитрия Хворостовского умерла в возрасте 90 лет Мать Дмитрия Хворостовского умерла в возрасте 90 лет

Людмила Хворостовская, мать народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сканчалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале.

Людмила Хворостовская, мать народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сканчалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале.

"В Москве на 91 году жизни умерла Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского", - говорится в сообщении.

Министр выразил соболезнования родным и близким Хворостовской, указав, что Красноярский край окажет необходимую помощь в организации похорон. "Низкий поклон вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына", - отметил он. 

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