Людмила Хворостовская, мать народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сканчалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале.
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
16 июня 2026 / 08:26
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
16 июня 2026 / 07:50
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
16 июня 2026 / 07:44
Общество
Мать Дмитрия Хворостовского умерла в возрасте 90 лет
16 июня 2026 / 14:16
© Данил Киселев/ ТАСС
Людмила Хворостовская, мать народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сканчалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале.
"В Москве на 91 году жизни умерла Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского", - говорится в сообщении.
Министр выразил соболезнования родным и близким Хворостовской, указав, что Красноярский край окажет необходимую помощь в организации похорон. "Низкий поклон вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына", - отметил он.
Также по теме:
15.06.2026 18:15"Холоп-3" стал лидером российского кинопроката на выходных
15.06.2026 14:33Ушла из жизни актриса Энн Шедин из сериала "Альф"
12.06.2026 18:32Пашинян и Токаев направили поздравления Путину по случаю Дня России
12.06.2026 15:16Медведев поздравил соотечественников с Днем России
12.06.2026 13:30В Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной
12.06.2026 12:15Глава Татарстана стал лауреатом премии Нобеля
Актуально