Мать Дмитрия Хворостовского умерла в возрасте 90 лет

Людмила Хворостовская, мать народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сканчалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале .

Людмила Хворостовская, мать народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сканчалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале.

"В Москве на 91 году жизни умерла Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского", - говорится в сообщении.

Министр выразил соболезнования родным и близким Хворостовской, указав, что Красноярский край окажет необходимую помощь в организации похорон. "Низкий поклон вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына", - отметил он.