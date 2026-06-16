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Президент ФИФА посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча на ЧМ
Президент ФИФА посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча на ЧМ Президент ФИФА посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча на ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино побывал в раздевалке сборной Ирана после первого матча команды на чемпионате мира, передает телеканал RMC Sport.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино побывал в раздевалке сборной Ирана после первого матча команды на чемпионате мира, передает телеканал RMC Sport.

Ранее стало известно, что сборная Ирана в первом туре группового этапа сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2.

"Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но впереди у вас еще два матча, и в этих двух играх вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете. Я знаю, через что вы проходите, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вы объединили весь стадион вокруг себя, вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо", - обратился Инфантино к игрокам.

Иранцы на групповом этапе также сыграют с командами Бельгии (21 июня) и Египта (27 июня).

Мировое первенство в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В ЧМ впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.

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переговоры только
на историческую
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