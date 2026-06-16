Президент ФИФА посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча на ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино побывал в раздевалке сборной Ирана после первого матча команды на чемпионате мира, передает телеканал RMC Sport .

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино побывал в раздевалке сборной Ирана после первого матча команды на чемпионате мира, передает телеканал RMC Sport.

Ранее стало известно, что сборная Ирана в первом туре группового этапа сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2.

"Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но впереди у вас еще два матча, и в этих двух играх вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете. Я знаю, через что вы проходите, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вы объединили весь стадион вокруг себя, вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо", - обратился Инфантино к игрокам.

Иранцы на групповом этапе также сыграют с командами Бельгии (21 июня) и Египта (27 июня).

Мировое первенство в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В ЧМ впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.