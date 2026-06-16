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Российские ВС освободили Новый Донбасс в ДНР
Российские ВС освободили Новый Донбасс в ДНР Российские ВС освободили Новый Донбасс в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Донбасс ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

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