Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС освободили Новый Донбасс в ДНР
16 июня 2026 / 14:45
© Александр Полегенько/ ТАСС
Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Донбасс ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
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