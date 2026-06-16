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The Sun: Бонни Тайлер пришла в сознание после месяца в коме
The Sun: Бонни Тайлер пришла в сознание после месяца в коме The Sun: Бонни Тайлер пришла в сознание после месяца в коме

Британская певица Бонни Тайлер (Гейнор Салливан) пришла в сознание после более чем месячного пребывания в искусственной коме. Об этом со ссылкой на представителя певицы пишет газета The Sun.

Британская певица Бонни Тайлер (Гейнор Салливан) пришла в сознание после более чем месячного пребывания в искусственной коме. Об этом со ссылкой на представителя певицы пишет газета The Sun.

"Бонни больше не в коме, но по-прежнему очень больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно", - говорится в сообщении.

По информации The Sun, Тайлер остается в реанимационном отделении больницы на юге Португалии. При этом врачи рассчитывают на полное выздоровление певицы.

Ранее стало известно, что Тайлер была госпитализирована в Португалии для срочной операции в связи с выявленной у нее перфорацией желудочно-кишечного тракта. Отмечалось, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Позднее португальские СМИ информировали о том, что Тайлер ввели в искусственную кому из-за осложнений после операции.

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
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