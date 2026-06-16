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Мишустин прилетел в Узбекистан с рабочим визитом
Мишустин прилетел в Узбекистан с рабочим визитом Мишустин прилетел в Узбекистан с рабочим визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Узбекистан с двухдневным рабочим визитом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Узбекистан с двухдневным рабочим визитом.

Борт специального летного отряда "Россия" председателя правительства РФ совершил посадку в международном аэропорту Ташкент-Хумо.

Ожидается, что вскоре Мишустин вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым ознакомится с выставкой V Ташкентского международного инвестиционного форума, а затем встретится с руководителем администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. Кроме того, в планах у российского премьера и переговоры с главой государства Шавкатом Мирзиёевым.

В повестке контактов с руководством Узбекистана у Мишустина вопросы взаимодействия в торговле, образовании, науке и инвестициях. Отдельное внимание планируется уделить энергетике, в том числе атомной, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству.

Последний визит Мишустина в Узбекистан состоялся в сентябре 2024 года. 

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