Мощное землетрясение произошло в Японии

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Согласно информации национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на суше в соседней с Токио префектуре Сайтама, очаг залегал на глубине 50 км.

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Согласно информации национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на суше в соседней с Токио префектуре Сайтама, очаг залегал на глубине 50 км.

За несколько секунд до подземного толчка сработала общенациональная система оповещения - на мобильные телефоны местного населения пришло оповещение о приближающемся землетрясении. По японской шкале измерения землетрясение оценивается как "пятисильное" - могут биться стекла в окнах домов, а не закрепленная мебель опрокидываться.

Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, однако спустя несколько минут предупреждение было отменено. Сильнее всего землетрясения ощущалось в соседних с Токио префектурах Сайтама, Ибараки и Гумма. Данных о пострадавших или разрушениях к настоящему времени не поступало.