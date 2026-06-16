Никто из женщин так и не повторил подвиг первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой ("Единая Россия"). На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с годовщиной полета Терешковой в космос.
Программа биолабораторий США нарушает международное право. Мнение
16 июня 2026 / 08:26
Прорывов по Украине на G7 не будет. Мнение
16 июня 2026 / 07:50
Эксперт Брутер: договоренности США и Ирана – еще не сделка
16 июня 2026 / 07:44
Общество
Володин отметил, что подвиг Терешковой не удалось повторить никому из женщин-космонавтов
16 июня 2026 / 15:47
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Никто из женщин так и не повторил подвиг первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой ("Единая Россия"). На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с годовщиной полета Терешковой в космос.
"Валентина Владимировна, мы вас любим. Свой легендарный полет Валентина Владимировна совершила в одиночку. Этот подвиг до сих пор никому из женщин-космонавтов не удалось повторить", - указал он в "Максе".
Володин напомнил, что 63 года назад с космодрома Байконур впервые в истории в космос был запущен пилотируемый женщиной корабль.
"Эй, небо, сними шляпу! Я к тебе иду", - произнесла Валентина Владимировна 16 июня 1963 года, перед тем как навсегда вписать свое имя в историю", - отметил Володин.
Также по теме:
27.05.2026 19:47Российские космонавты впервые с начала года вышли в открытый космос
16.04.2026 17:14Песков: Россия не первый год живет под незаконными санкциями
16.04.2026 13:57Володин инициировал опрос о требованиях к продаже табака
09.04.2026 19:59Правительство направит 4,5 трлн рублей на нацпроект "Космос"
06.04.2026 10:59В России стартовала первая Неделя космоса
03.04.2026 15:43С Плесецка выполнили запуск "Союза-2.1а"
24.03.2026 17:58На орбиту выведены первые 16 спутников группировки "Рассвет"
Актуально