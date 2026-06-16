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Володин отметил, что подвиг Терешковой не удалось повторить никому из женщин-космонавтов
Володин отметил, что подвиг Терешковой не удалось повторить никому из женщин-космонавтов Володин отметил, что подвиг Терешковой не удалось повторить никому из женщин-космонавтов

Никто из женщин так и не повторил подвиг первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой ("Единая Россия"). На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с годовщиной полета Терешковой в космос.

Никто из женщин так и не повторил подвиг первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой ("Единая Россия"). На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с годовщиной полета Терешковой в космос.

"Валентина Владимировна, мы вас любим. Свой легендарный полет Валентина Владимировна совершила в одиночку. Этот подвиг до сих пор никому из женщин-космонавтов не удалось повторить", - указал он в "Максе".

Володин напомнил, что 63 года назад с космодрома Байконур впервые в истории в космос был запущен пилотируемый женщиной корабль.

"Эй, небо, сними шляпу! Я к тебе иду", - произнесла Валентина Владимировна 16 июня 1963 года, перед тем как навсегда вписать свое имя в историю", - отметил Володин. 

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
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