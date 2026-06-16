Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта текущего года.
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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 3 марта опускалась ниже $80
16 июня 2026 / 15:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта текущего года.
По состоянию на 15:19 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 3,89% и торговалась на уровне $79,96 за баррель.
К 15:23 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $80,11 за баррель (-3,68%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 3,81% и составляла $77,67 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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