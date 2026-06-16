Лавров: в Европе на все лады заявляют, что Германии надо "вернуть былую военную мощь"

В странах Европы сегодня активно обсуждается необходимость восстановления "былой военной мощи" Германии. На это обратил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

В странах Европы сегодня активно обсуждается необходимость восстановления "былой военной мощи" Германии. На это обратил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Запад возвращается к попыткам вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. В этом контексте как нельзя кстати приходится тенденция к возрождению нацизма. В первую очередь в Европе, где уже на все лады заявляют о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она стала иметь сильнейшую армию в Европе", - указал Лавров.

По его словам, режим Владимира Зеленского проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников, но при этом Европа утверждает, что он "отстаивает европейские ценности".