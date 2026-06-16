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Москва
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Российские ВС ударили за сутки по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ
Российские ВС ударили за сутки по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ Российские ВС ударили за сутки по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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