Российские ВС ударили за сутки по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.