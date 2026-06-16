Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках меморандума с исламской республикой.
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Политика
Трамп заявил, что США не намерены инвестировать в Иран
16 июня 2026 / 16:45
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках меморандума с исламской республикой.
"Мы ничего не инвестируем в Иран. Слухи, которые появились вчера, просто смехотворны. Мы имеем право однажды вмешаться и сделать что-то, но мы не вкладываем никаких денег. У нет никаких обязательств по инвестициям в Иран", - отметил он при общении с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
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