Трамп заявил, что США не намерены инвестировать в Иран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках меморандума с исламской республикой.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках меморандума с исламской республикой.

"Мы ничего не инвестируем в Иран. Слухи, которые появились вчера, просто смехотворны. Мы имеем право однажды вмешаться и сделать что-то, но мы не вкладываем никаких денег. У нет никаких обязательств по инвестициям в Иран", - отметил он при общении с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.